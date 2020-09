Flama presenta su ‘Move Criminal’

"Move Criminal", así se titula en nuevo tema de Flama, una producción en la que mezcla dancehall con reguetón, el cual fue producido por DJ Criss en Miami.

Según dio a conocer, el sencillo estaba programado para estrenar en mayo, pero por motivo de la pandemia Flama no pudo viajar a Panamá, su país de origen, y donde quería grabar el video, pero para no seguir aplazando el estreno de “Move Criminal”, lo lanzó en las diferentes plataformas digitales, YouTube no podía ser la excepción y salió con video lyrics, el cual puedes disfrutar en la cuenta de Oya Records.

Flama asegura que " Move Criminal" será del agrado de muchos fanáticos de la música urbana a nivel mundial, ya que su ritmo es contagioso y sobretodo dedicado a las mujeres que les gusta bailar al ritmo del dancehall.