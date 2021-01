Fotos junto a Karen Durán eran parte de ‘Nos vamos’

Después de unos días de suspenso en sus redes y compartir fotografías con otra chica que no es su novia, Jav Jurado dio a conocer su nuevo trabajo musical.

En esta ocasión se trata de “Nos vamos”, un tema cuya letra fue escrita por el propio Jav y es su cuarto sencillo como solista. “Había una chica que me tenía mal de la cabeza, me enamoró de inmediato, pero todos estaban en contra de nuestra relación, nunca supe por qué, pero un día me le acerque y le pregunté: ¿Por qué no ‘NOS VAMOS’ y nos olvidamos de todo lo que la gente dice y somos felices? Mucho tiempo después decidí escribir sobre eso”, expresó Jav.

Afirmó que en redes le han dejado, desde mensaje positivos, como mensajes negativos, por compartir fotos con otra chica que no es su novia Nathalia González, por lo que aclaró que desde hace mucho no se siguen en redes porque prefieren tener sus vidas profesionales separadas de lo personal.

‘Nos vamos’ estrenó junto con el material audiovisual y ya está en todas las plataformas musicales.

La modelo del video fue Karen Durán, a quien también le dejaron mensajes en sus redes, y ella expresó que no podían juzgarla sin saber de qué se trata todo, ya que hasta la acusaban de meterse en una relación.