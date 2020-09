Franklin Robinson se enfrenta a instagramer por video con supuesta quinceañera

Tremendo revulú se ha formado en redes sociales entre el expresentador de televisión Franklyn Robinson y el instagramer 'El Urri', por un Live que este último publicó y en el que entrevista a una supuesta menor de edad a la que le hace preguntas sobre su virginidad, si ha tenido relaciones sexuales vaginales y/o anales, entre otros cuestionamientos de tono sexual.

Según publicó Robinson en su cuenta de Twitter, él decidió realizar la denuncia pública, ya que no obtuvo respuesta ni del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ni de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), luego de que desde hace unas semanas él solicitó públicamente una reunión con la ministra María Inés Castillo, la directora de Sara Rodríguez, respectivamente.

Lo que le preocupa a Robinson, es que este no es el único caso que se registra, por lo cual denunció esta situación a través de redes sociales. Además comentó, él "No quería exponerlo así..."

En otro post, Robinson comentó: "Esto ya viene pasando hace meses y con diversos influencers, usando a menores de edad. ¿Quién protege a los menores y adolescentes?".

Dos horas después el expresentador, al no recibir ninguna respuesta de las autoridades, publicó otro mensaje: "De los adultos, que se aprovechan de ellos y los expongan de esta forma. Miren la hora que es y ningún estamento o institución del Estado se pronuncia para defender a los menores de edad. Si te callas, eres cómplice".

No fue sino hasta casi siete horas desde que Robinson colgó en Twitter el video del Live que realizó 'El Urri', que la Senniaf le contestó aduciendo que su "equipo ha intentado contactarle con anterioridad para obtener información sobre los videos que ha colgado en sus redes, los cuales ya han sido enviados al Ministerio Público".

Pero cuando parecía que la cosa ya había quedado allí y que ya las autoridades estaban investigando la posible comisión de un delito contra la libertad sexual, en su modalidad de corrupción de menores, 'El Urri' le contestó a Robinson a través de un video que colgó en una cuenta de Instagram que no es la suya.

En la grabación de cuatro minutos, el instagramer se justifica señalando que el contenido de sus redes sociales es para adultos y que él no puede controlar que los menores lo vean. Pero eso no fue todo, pues él también cuestionó el contenido de las redes sociales de Robinson.

Alegó que a la joven no se le veía la cara y cuestionó a Robinson sobre si él tiene pruebas de que la chica era una menor de edad.

"Aquí nadie se está aprovechando de nadie. Yo no busco nada sexual con nadie... Mis redes sociales son para compartir datos sexuales entre hombre y mujer" y tal vez eso no te gusta, dijo refiriéndose a Robinson, el cual ha dejado muy en claro su inclinación sexual desde hace mucho tiempo.

Aún no se sabe si el video puede ser tomado como base para una investigación o no de un delito, o sí Robinson le contestará a 'El Urri', así que estaremos pendientes para ver en qué termina todo este tema.