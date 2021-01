Franklyn cuestiona los videos íntimos de Tatiana y afirma que solo busca fama

La expareja del cantante Yemil, Tatiana Vélez, se volvió tendencia en las redes sociales nuevamente y todo por a filtración de un segundo video íntimo.

LEE TAMBIÉN: Angustiada por el estado de salud de su abuela Eva

Publicidad

Aunque al principio se dudaba sobre el material o si fuera ella, al final su propia madre fue la que dio todas las pistas para que las personas comprendieran que se trataba de Tatiana.

Según se aprecia en el material explícito, data del mes de diciembre, en su cumpleaños, cuando se vistió con un traje de jeans ajustado y tenía un celular con un protector celeste. Al parecer ese día grabó el video sexual y se lo pasó a alguien que posteriormente se lo difundió en redes sociales.

La mamá de Tatiana, Yaritzel de Vélez, hizo un comentario en sus historias de Instagram y escribió lo siguiente: “Me imagino que las amigas deben estar contentas. Sigan mal aconsejando, no las quiero ver llorando”.

Sin embargo, como era de esperar hubo reacciones por parte de otras personas, ese fue el caso expresentador de farándula, Franklyn Robinson que dio su punto de vista en un hilo de Twitter.

“Todos nos masturbamos sí, pero Tatiana busca protagonismo, más nada. Eso no fue ni un error de dedo, ha demostrado por casi un año, que le gusta el show mediático. Cuando no eres nadie y empiezas a tener protagonismo, no quieres perderlo jamás”, indicó.

Su reacción se da luego que el pasado 13 de enero se filtrara un primer video de ella recostada en una cama y practicando poses sexuales.

Luego que ella se disculpara y mostrara su molestia por la filtracón de este material, se rumorea que el autor de darle difusión a los videos sería supuestamente el propio Yemil, debido a que en otras ocasiones, algunas personas han reportado que el artista les ha escrito desde el Instagram de Tatiana.

Hay otro video de #Tatiana Entiendan que ahora tooooodo el mundo quiere ser INFLUENCER y ya NO es necesario estar en una canal de TV para eso.... https://t.co/iRaSr4kU3e — Franklyn Robinson (@FrankChollywood) January 18, 2021