Franklyn denuncia amenazas de muerte por apoyo a matrimonio igualitario

El controversial expresentador Franklyn Robinson denunció que ha recibido amenazas de muerte, esto después que expresara su opinión por estar en contra de las protestas por el matrimonio igualitario en Panamá.

En una serie de capturas en Instagram, que él decidió subir a sus redes expresa que varios ciudadanos hablan de cometer actos delictivos cotra la comunidad LGBTQI+, además, en caso de verlo atentarían contra su vida por hablar de más.

"Si algo me pasa, hago responsable a este señor @protegeryservir @pgn_panama. Ya basta de estas amenazas, esto ya es serio, no se puede estar agarrando a la ligera. La población LGBTQI+ está desprotegida. No hay una ley antidiscriminación que sancione ni administrativa ni penalmente actos que ponen en riesgo nuestras vidas", dijo.

Según el famoso, es necesaria una ley antidiscriminación que los incluya. "La Ley 7 de 2018 nos excluye. Es una ley que habla de discriminación y discrimina", destacó.

Franklyn asegura que ha ido al Ministerio Público para denunciar este tema, pero no han hecho hecho nada por su caso.