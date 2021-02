Franklyn: ‘Tengo secuelas de la COVID’

El expresentador y empresario panameño Franklyn Robinson anunció ayer que ha quedado con varias secuelas de la COVID19. “Tengo secuelas de la COVID, a veces me da cansancio, mareo, pereza, a veces me da fatiga y dolor en las articulaciones... A veces no me quiero parar del carro”, expresó el expresentador en un video en su cuenta de Instagram.

Robinson manifestó que todos los días piensa en la vacuna, y espera que la misma le sirva para eliminar estos síntomas.

“Espero que me toque una vacuna para que se me quite toda esta ansiedad, post-covid. Si te dio COVID me comprenderás”, dijo el empresario.

Tras estas declaraciones, algunos seguidores compartieron sus experiencias, en los comentarios de su post; y hasta le brindaron algunos consejos

Recordemos que Franklyn anunció en su Instagram que padeció coronavirus hace unos meses y que fue asintomático. Dijo que, a pesar de tenerlo, lo pasó bailando, cantando y estudiando.