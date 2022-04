Goldie Hawn y Kurt Russell, de paseo en Panamá

Como Pedro por su casa, así anda la pareja de actores de Hollywood Goldie Hawn y Kurt Russell, por las calles de Panamá, y ante muchas personas han pasado desapersibidos, como dos extranjeros más que visitan nuestro país.

Pero de quienes no han escapado esta pareja de actores estadounidense, son de los conocedores y amantes del cine, que no perdieron la oportunidad de fotografiarlos y compartir las imágenes en redes, dando a conocer que Goldie Hawn y Kurt Russell disfrutan de la ciudad y caminan por la Cinta Costera con toda normalidad.

Goldie Jeanne Hawn es la madre de la también actriz Kate Garry Hudson, desde 1983 mantiene una relación con Kurt Russell, quien comenzó su carrera cinematográfica a los once años; debutó con películas de Disney, compañía para la que rodó diez títulos como Follow Me, Boys, The Computer Wore Tennis Shoes, The Barefoot Executive y The Fox and the Hound.​ Rodó también varios episodios de El maravilloso mundo de Disney, al igual que series de televisión como Deadly Tower o Amber Waves y The Virginian.

Ha rodado más de cuarenta películas, entre las que destacan: Marea de Fuego, Overboard, La cosa (de nuevo con John Carpenter), Golpe en la pequeña China, Soldier, Stargate, Tango y Cash, Breakdown, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, Poseidón, 1997, Rescate en Nueva York o 2013, Rescate en Los Ángeles.

