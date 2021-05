Gracias a ejercicios de estiramiento no ha entrado al quirófano

El deporte es más que una pasión para Carolina Dementiev, es su estilo de vida, pero como todo en la vida tiene que sufrir y pasar dolores para saborear la miel del éxito.

Según reveló a “Crítica”, empezó en la natación desde pequeña por su escoliosis, pero con el tiempo el enanoramiento con el Ironman la llevó a muchas horas de entreno, desgastes y caídas”.

Publicidad

“Como cualquier deporte a nivel competitivo, he pasado por rodillas rotas, me he recuperado con disciplina he tenido tenditinis en los talones, disloque en los hombros y ahora el año pasado mi lesión más delicada, mis discos herniados en la columna, hasta ahora lo he dicho públicamente por temas que he querido reservar, pero he podido controlarlo con muchos estiramientos, he leído, aprendido, estudiado, con tal de no operarme y poder seguir llevando una vida deportiva balanceada...”, manifestó.

Como toda persona con lesión, Dementiev asegura que tiene temporadas malas de mucho dolor, pero en su búsqueda ha descubrierto que con estiramientos sana lesiones antiguas.

“Por muchos estiramientos he sanado viejas lesionas y llevado mi columna a un reposo de placer ante tantas dolencias”, asegura Carolina.

Es por esta razón que en sus redes sociales comparte ejercicios de estiramiento, para que sus seguidores, que sufren de alguna de estas dolencias, encuentren un alivio a sus problemas. “Estoy compartiendo mucho de estos ejercicios de manera empática para todos los que sufren de lesiones porque siento que ayuda mucho, no soy doctora ni fisioterapeuta, pero si soy especialistas en darme lesiones y no entrar al quirófano con buenas autorecuperaciones y paciencia.