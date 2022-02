Gwendolyn y Noel Schajris renuevan sus votos tras 10 años de casados

El cantante mexicano Noel Schajris y la panameña Gwendolyn Stephenson decidieron recordar su boda hace 10 años y por ahí mismo renovar sus votos

Gwendolyn recordó el momento en que se casaron en Altos del María, Panamá y destacó algunas cosas que no había mencionado antes.

"Cuando lo conoció Noel llevaba 12 años siendo vegetariano y ella llevaba solo dos años con su cambio de alimentación. Y me partía la cabeza tener frente a mi a un argentino que no comiera carne! Me parecía fascinante hasta por eso mismo y quise más de ese misterio y esa belleza", dijo.

Luego de estas publicaciones, se puso el mismo vestido que utilizó en su boda. De la misma manera Stephenson detalló que la celebración de esta renovación de votos la publicará en sus redes para que todos la puedan ver.

Se pudo ver a Schajris con un vestido blanco, en el balcón de una casa de playa y muy feliz por seguir con la morenaza tras tanto tiempo.