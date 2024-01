¡Ha madurado! El Tachi está enfocado en la música y en ser buen padre

Eustacio Fidel Guerra, conocido como "El Tachi" es un hombre nuevo, confesó que tocar fondo y vivir algunas experiencias, lo han hecho madurar, valorar más la familia y enfocarse en lo que realmente vale la pena.

Vestido de negro de arriba a abajo, con una sonrisa y con mucha tranquilidad, el artista del género urbano habló con "Crítica" sobre cómo está su vida en estos momentos. Guerra hará su debut este 4 de enero en el cine panameño, cuando se estrene oficialmente película "Tumbadores", donde interpreta a Nico, hecho que lo mantiene muy emocionado.

"Siento que lo que es música y la actuación es fácil, simplemente fluyo, pues en los videos también se actúa... Estoy como en mis aguas. Ese (actuar) es como el siguiente paso de los artistas, de la música a la pantalla grande, me siento bien contento con la oportunidad", manifestó.

Además, destacó que compartir rodaje con grandes profesionales es una gran bendición, eso sí dijo que él se ve haciendo otras películas: "Si se da la oportunidad, claro que sí y si me gusta el papel le doy".

El artista mencionó que sus padres lo apoyan demasiado y eso lo tiene feliz: "mi mamá está contenta con la película, me apoyan cuando las cosas se están dando en serio...".

¿Tachi se te ve más tranquilo, qué ha pasado? No soy la mitad de lo que era y lo que deseo ser... Uno va madurando y viendo cosas, tengo 26 años... Uno pasa etapas", dijo.

En cuanto, al amor dijo que está enamorado de la música, que sus hijos y su madre son los dueños de su corazón: "Estoy casado con la música, estoy enfocado con la música, ella es mi novia".

¿No muchos conocen a El Tachi como padre, cómo es? Deseo que ellos no me vean como papá regañón, quiero que me vean como un amigo, que me cuenten sus cosas y que sientan la paz y apoyo de su papá.

Hace poco lanzaste algunos trabajos, ¿qué podemos esperar en el 2024? Viene mucha música, no vamos a parar, vamos a seguir soltando música con artistas nuevos e internacionales, estamos en la pantalla grande y seguir enfocado en hacer cosas grandes.

