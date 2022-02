Hallan muerta a la actriz Lindsay Pearlman; estaba desaparecida

La actriz Lindsey Pearlman, conocida por su papel en Hospital General, ha sido encontrada muerta tras haber estado cinco días desaparecida. El Departamento de la Policía de Los Ángeles ha informado que el cuerpo que encontraron el pasado viernes por la mañana pertenece a la actriz de 43 años.

Las autoridades de la ciudad californiana fueron avisados de la aparición de un cadáver en la esquina de las avenidas Franklin y North Sierra Bonita. Todavía se desconocen las causas de la muerte de la intérprete. Tampoco se conoce cómo desapareció después de haber sido vista el pasado domingo en la Avenida North Mariposa, a solamente cinco kilómetros de donde ha aparecido su cuerpo.

La búsqueda de la actriz comenzó cuando no llegó a casa y sus familiares dieron la voz de alerta. Vance Smith, su marido, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram en la que lamenta la muerte de su mujer: "La policía encontró a Lindsey. Ella se ha ido. Estoy roto. Compartiré más detalles luego, pero quería agradecer a todos por su amor y esfuerzos y pedir que por favor respeten la privacidad de su familia en este momento".

El propio Smith compartió en su cuenta una foto lejana y borrosa de una mujer que podría haber sido Lindsey. Su marido pidió ayuda para que alguien la pudiera identificar. La foto se tomó en en el mirador panorámico de Heceta Head Lighthouse Beach cerca de Florence, en el estado de Oregón. Smith reconoció que era una "posibilidad remota" pero creía que podía ser ella porque la mujer que aparecía de refilón en la foto "estaba realmente interesada en su perro", algo que encajaba con Lindsey.

Su prima Savannah Pearlman también ha publicado, esta vez en Twitter, para confirmar la muerte de la actriz. Savannah ha destacado lo animalista que era su prima por lo que ha pedido que se hagan donaciones a SanteDor, un centro de adopción y animales, a nombre de Lindsey Pearlman.

La actriz fue una de las protagonistas de Hospital General pero también destacó por sus papeles en American Housewife, Chicago Justice, The Purge, Empire y The Ms. Pat Show. Para Netflix interpretó a a la compositora Diane Warren en Selena. También participó en obras teatrales como The Mousetrap y Never the Bridesmaid, un papel que le valió el Premio Joseph Jefferson a la Mejor Actriz Protagonista.