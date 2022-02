Hará ‘live’ de sus terapias psicológicas para ayudar a otras mujeres

En octubre del año pasado Ekaterina Brendina, mejor conocida en redes como la panarusa, dio a conocer su separación del panameño Tomas Herrera, alegando que este la maltrataba verbalmente.

Desde ese tiempo la excascarosa ha estado en su país natal con sus hijos, y ha revelado que estos tres meses, a diario, trabaja con psicólogos, que la han ayudado muchísimo a superar la etapa que ha pasado en su relación.

Publicidad

Afirma que muchas féminas le han escrito en redes pidiéndole consejos, pues atraviesan por la misma situación que ella vivió, por esta razón ha decidido hacer “live” de algunas de sus terapias para ayudar a quienes atraviesan problemas de separación, con niños de por medio.

“Desde hace 3 meses trabajo con psicólogos todos los días, me ayuda mucho. Me han escrito muchas mujeres que tienen las mismas dificultades en la vida que yo, así que decidí hacer algunas de mis terapias en vivo para ti. Este viernes 11 de febrero a las 11 a.m. daremos una conferencia juntos con una de los mejores psicoterapeutas en Panama @psic.wandabennasar sobre el tema: ‘cómo explicarle a sus hijos que los padres necesitan divorciarse, y qué es mejor para los niños, estar en una familia completa pero problemática, o es mejor vivir separados’. También puede hacer sus propias preguntas”, detalló la panarusa en su cuenta de Instagram.