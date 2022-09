Harry Styles bromeó sobre el "gargajo" que le lanzó a Chris Pine

El cantante Harry Styles se tomó con humor el revulú que ha dominado las redes sociales los últimos días, esto luego que supuestamente le lanzara un "gargajo" a Chris Pine en el Festival de Cine de Venecia.

Videos que circulan en las redes sociales muestran que Styles bromeó en su concierto del Madison Square Garden este miércoles, afirmando que había ido "muy rápido a Venecia para escupir a Chris Pine".

A inicios de la semana, la gente se volvió loca en Internet después de que empezaran a circular unas imágenes del festival de cine que mostraban a Styles acercándose a Pine para tomar asiento junto al actor en una proyección del thriller.

Cuando Styles se acercó a su asiento, hizo un sutil movimiento de "puh" con la boca. Pine miró entonces a su regazo, hizo una pausa en sus aplausos, sacudió la cabeza y sonrió como si hubiera habido algún tipo de broma entre las dos estrellas.

"Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine", dijo un representante de Pine a la revista People. "No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe".

Olivia Wilde también se enfrentó a preguntas sobre si ella y la estrella de la película, Florence Pugh, habían tenido algún desencuentro.

"Florence es una fuerza", dijo Wilde durante una rueda de prensa en el festival. "No puedo decir lo suficiente lo honrada que estoy de tenerla como protagonista. Está increíble en la película".

"En cuanto a todos los interminables cotilleos de la prensa sensacionalista y todo el ruido que hay ahí fuera, quiero decir que Internet se alimenta solo", dijo Wilde. "No siento la necesidad de contribuir. Creo que está suficientemente bien alimentada".

