Homenaje para ‘Los que no tienen voz’

Como un homenaje a todas esas personas que han perdido la batalla con este terrible virus que azota al mundo, Real Phantom se inspiró y les dedicó “Los que no tienen voz”.

Una canción con una letra profunda y sumamente emotiva, la más emotiva que ha escrito en toda su carrera musical. “Todos los días a nivel mundial escuchamos la queja del desempleo, la irresponsabilidad de otros violando la bioseguridad, y lo más duro, las estadísticas de muertes por COVID; sin embargo nadie habla del familiar que queda con ese dolor eternamente, es aquí donde quise darle un giro y hablar de lo que realmente duele, en medio de todo este daño”, expresa Phantom.

El tema ya fue estrenado, y con tan solo escuchar la introducción, aflora el sentimiento de tristeza y dolor de quienes hemos perdido a un ser querido. La misma estrenó junto al video, bajo la producción de Tropa Films, Oscar Sánchez, quien se encargó de la dirección del mismo, grabado en su totalidad en algunos puntos turístico de nuestro país.

“Los que no tienen voz” es bajo la producción de Kevin Da Silva. “Una cadena musical de solidaridad es lo que queremos conseguir y no solo en Panamá, sino a nivel mundial, que parta inicialmente desde nuestro país, que le llegue a cada una de esas personas que sufren esa pérdida, que les llegue este mensaje musical, para los que ya no tienen voz, nosotros poder cantar por ellos”, agrega Iván Broce, nombre de pila de Phantom.