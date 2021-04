Hubo mano divina de Dios en su recuperación

Con lágrimas y un tanto emotivo por recordar lo que vivió aquel 25 de marzo, DJ Leo agradeció a Dios por una nueva oportunidad de vida, después de superar un infarto cerebral.

Mediante un live, Leonardo Taylor, nombre de pila del DJ, reveló que todo empezó en la tarde después de un “flat” al regresar a su casa con un fuerte dolor de cabeza desde la nuca hasta la oreja derecha, el dolor era tanto que buscó una pastilla para la migraña y se acostó, pero estando en la cama afirma que de repente ve su brazo derecho frente a él, pero todo se le hacía confuso, porque a pesar de que era su brazo, él no lo sabía e intentaba agarrarlo para morderlo. “Yo agarraba la mano para ver de quién era e intentaba morderla, la tiraba, pero aparecía de nuevo totalmente muerte y yo la agarraba y no sentía nada... mis hijos llegaron de la práctica de fútbol y yo no podía abrirles la puerta, se las ingeniaron para entrar y me encontraron en el piso...”, expresó DJ Leo.

Añadió que su hijo llamó a la abuela, mamá y hasta la vecina que estudia medicina, quien le tomó la presión mientras llamaban una ambulancia.

Según Leo, al llegar al centro médico los galenos, después de saber lo que le sucedía, le informaron a su esposa que el procedimiento quirúrgico que le realizarían tenía un 90% de muerte, 10% de vida. “¿Se imaginan tener solo un 10% de salir bien de esa operación?... además de las probabilidades de quedar con discapacidades”, manifestó Taylor.

Su recuperación fue tan rápida que en un solo día bajó de 22, que según la tabla médica la intensidad del infarto cerebral es grave, a 2, por lo que está seguro que en su recuperación hubo mano divina de Dios.