Identificada con el video de Residente

Luego de que el rapero René Pérez, mejor conocido como Residente, dijera que mostrar el cuerpo por las redes sociales no te define como persona, muchas han sido las reacciones, y entre ellas está la de la reconocida presentadora Piky Zubieta.

Y es que cantante, a través de las redes sociales, dio su punto de vista sobre la polémica en la que están envueltos la brasileña Anitta y Arcángel. Pues resultado que este último aseguró que ciertas mujeres no podían exigir respeto a los hombres cuando "se pasan el día enseñando el cu***, a lo que la brasileña le recordó que él mismo ha mostrado modelos con ropa ligera en sus videos musicales, y le preguntó que por qué él si puede y ellas no.

Por lo que Residente, brindó su punto de opinión y expresó que él personalmente no lo haría para ganar me gustas, pero destacó que si tuviera los atributos de Anitta pues hasta al buzón saldría.

“Personalmente por likes no enseñaría el cu** en las redes sociales, pero si tuviera el cu** como Anitta, Villano Antillano o, Don Omar, estaría todo el día enseñándolas… Estaría en tanga yendo a buscar las cartas al buzón. Pero mi cu** no es así, está lleno de barros. Aunque tengamos el cu... que tengamos podemos enseñarlo eso no nos define como hombre y mujer… todos podemos enseñar estamos en el 2021”, declaró Pérez.

Con dicho comentario, Piky se sintió identificada y señaló que el fondo el video tenía una connotación positiva y de aceptación a tu cuerpo, pero que la sociedad dice que si no tienes el cuerpo perfecto no puedes mostrar, hecho por la que ha pasado en diferentes ocasiones.

“El video de @residente me ha hecho el día. Lo vi como tres veces y me dio una risa necia. Yo tan feliz por haber bajado unas libras, por estar haciendo mis ejercicios, por poder ponerme bikinis y aun así me entra en el ́ítem, solo porque tengo más huecos que la #ViaTransístmica, más baches que #CerroCampana, y estoy tan rallada como una cebra #QueVaina“, dijo la reconocida Entre Libras.

Añadió: "Estamos claras que el video se hizo con una connotación positiva, pero en el subconsciente la sociedad indica que si no entras en cierto prototipo no eres apta a creerte una dama ni enseñar… Una vez leí un comentario donde un señor, padre de familia, me decía que, si no quería que me dijeran cosas feas, o acosaran, no debía subir fotos donde enseñará mucho”.

Por último, manifestó “no nací en medio oriente, no tengo por qué vestirme con burka, soy una mujer que, aunque me tome una foto en Polaroid 2x2 se va a ver buco pocotón bastante… Mucha o poca ropa no es una invitación ni incitación para que los enfermos vengan a dejar escueta sus debilidades mentales”.