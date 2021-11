'Influencers' Calle y Poché le soplan a Crítica todos sus secretos (Video)

Las influencers Daniela y María José, mejor conocidas como Calle y Poché son unas jóvenes con gran talento, trabajadoras y auténticas, que se han gando el cariño de muchas personas y actualmente son una de las más conocidas de Latinoamérica.

LEE TAMBIÉN: Rubén Blades le manda su 'respect' a Panamá por las fiestas patrias

Publicidad

Diario Crítica las pudo entrevistar y en medio de risas, expusieron lo que significa ser "influencer", estar nominadas en la categría "mejor influencer latino" en los Peoples Choice Awards, así como su vida personal de pareja.

Los Peoples Choice Awards se transmitirán de manera exclusiva por E! Entertainment el próximo 07 de diciembre. Esta sería la 47° edición de la premiación más importante para los fans y la cultura pop en el mundo.

A continuación la entrevista con ellas:

¿Porqué decidieron hacerse youtubers, estar en redes sociales, de quién nació la idea, y cómo lograron llegar a este punto?

Poché: Diría que nunca fue una decisión consciente de “queremos hacer videos en youtube” o “queremos vivir de redes sociales”, creo que eso fue lo mágico en el proceso personal nuestro, y es que se dio, nunca fue un plan. Estábamos creando nuevo contenido, inicialmente, de hecho en cuentas privadas sin que nadie lo pudiera ver porque nos encanta bailar y siempre me ha encantado grabar entonces hacíamos improvisaciones de baile súper artístico y diferente, y eso de hecho empezó en una cuenta de youtube que sigue privada. Entonces digamos que nunca fue realmente buscando nada más que expresarnos y jugar a editar, a bailar, a grabar, y eso se volvió también algo que hacíamos con amigos entonces empezó así realmente. Y ya luego la vida nos junto con youtubers colombianos, los conocimos, y fue como “que interesante este mundo”, en ese momento además era rarísimo.

Calle: No era como ahorita, ahora es un tema mucho más grande en todo el mundo, en ese momento estaba mas chiquito el tema, conocimos a varios y como que se dio, empezamos hacer videos por divertirnos como por jugar, es más en nuestro primer video terminamos hasta peleando las dos. Y ya después evolucionamos.

¿Cuál sienten que fue el punto donde dijeron ‘de aquí despegamos y nos hicimos conocidas? ¿Cuál fue ese momento del que pasaron de ser conocidas a ser famosas en diferentes partes del mundo?

Calle: Fueron como diferentes etapas, porque en ningún momento fue que pasó una cosa y explotó, fue pasando de forma gradual.

Poché: Pero sí podemos reconocer que un momento importante fue cuando hicimos el Roast Yourself Challenge y le teníamos cero fe, casi no participamos y ya estábamos hartas de hacer la canción entonces creo que ese momento si fue como un antes y un después, nos trajo mucha audiencia nueva.

Nominación a influencer latina del año 2021 de los premios People Choice, ¿Qué significa para ustedes y cómo ven la competencia?

Poche: significa muchas cosas para nosotras, el solo hecho de estar nominadas tiene como un peso muy grande y ojalá nos lo llevemos porque significaría mucho para nuestra carrera. Estamos muy agradecidas de estar nominadas y como dices, el resto de nominados también los admiramos mucho y creo que donde quede, va a quedar bien, pero ojalá sea en nuestra casa.

Me imagino que están pidiendo que voten constantemente por ustedes a todos sus seguidores…

Poché: Total, y lo lindo de estos premios es que el jurado es la audiencia, entonces estamos en sus manos

Calle: Literal, en sus manos.

¿Qué significa para ustedes la palabra influencer? ¿Lleva un grado de responsabilidad ser influencer?

Poché: Siento que el ser influencer no es algo que todos los creadores de contenido sean, en nuestro caso hemos intentado serlo. Es como nuestra regla de hacer o decir cualquier cosa, es como crear o mejorar la sociedad de alguna forma, así sea con un granito de arena, esa ha sido nuestra misión, entonces ¿si lo hemos hecho?, no se, pero de que lo intentamos, lo intentamos y esta nominación me hace creer que…

Calle: Algo estamos haciendo bien.

¿Ya escogieron su estilo, su outfit para ese día? Cómo van a trabajar ese día? De ganar, ¿qué dirían? ¿Cómo han venido trabajando ese momento?

Calle: Pues pensar en que vamos a decir si ganamos, todavía no tengo ni idea, y deberíamos pero no hemos llegado tan allá.

Poché: La verdad solo hemos estado demasiado impresionadas por el hecho de estar nominadas, no nos ha dado la cabeza para más.

Calle: A parte que este año por temas de covid y pandemia no vamos a estar presencialmente, vamos a estar digitalmente entonces no se como va a ser. Nosotras que somos de este mundo digital pero que con la pandemia ahora todo sea digital es interesante, como un mundo nuevo, entonces ahí vamos a estar digitalmente.

¿Se han sentido en algún momento discriminadas por su relación? ¿Los comentarios les afectan? ¿Cómo asumen esos temas?

Calle: Mira que yo creo que por ejemplo ósea, nosotras como públicamente saliendo por la calle hemos sido muy afortunadas, nunca hemos tenido un momento de discriminación feo o algo así, como que nos hayamos sentido atacadas, como en la vida externa, como en la vida real, pero en redes sociales sí nos han atacado un montón y siento que en general cualquier persona que sea como creador de contenido o influencer, que tenga algo que ver con que su vida sea un poco pública o personaje público, siempre lo van atacar, ya sea por su relación, por como x o y, y que si hay comentarios negativos, siempre los hay, pero creo que en medio de todo esto hemos sido muy afortunadas, la verdad.

Ustedes revelan todo en redes sociales o se guardan su poquito para decir ‘no todo hay que decirlo en redes’

Calle: La gente cree que revelamos más de lo que en realidad revelamos, aquí donde nos vemos las dos somos muy privadas con nuestras cosas, en medio de todo.

Poché: Es tener un balance y creo que es saber qué se debe compartir y que dejar para nosotras entonces creo que es un balance de las dos cosas.

¿Qué opinan de la bisexualidad y el matrimonio? Quisiera agregarles si, ¿desean tener hijos en algún futuro?

Poché: sobre la bisexualidad creo que está esa creencia extraña incluso dentro de la comunidad LGBTI, que la bisexualidad no existe, y nosotras aunque creo que no deberían haber ni siquiera etiquetas, no tengo ningún problema con sentir que me identifico con esa palabra, entonces eso pienso de lo primero.

Calle: Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir.

¿Les gustaría casarse?

Poché: Pienso que quisiéramos un matrimonio a nuestra forma.

Calle: Yo siento que más que decir “el matrimonio”, yo siento que el estar con alguien y visualizarse, ya es un compromiso. Yo estoy comprometida contigo, y yo sé que tu estás comprometida conmigo y que vamos a lucharla y a estar hasta viejitas, ojalá, y si en algún momento decidimos hacer esto de “un matrimonio” creo que va a ser más porque queremos hacer una fiesta, celebrando nuestro amor pero no porque el tema de “el matrimonio” vaya a definir si somos más pareja o menos pareja.

Poché: Y de hijos creo que todavía no.

Calle: En el momento no y creo que por unos añitos más, no quiero.

¿Qué viene para Calle y Poché? Sé que han trabajado en audiolibros, música, han hecho de todo prácticamente… ¿Qué sigue para ustedes? ¿Qué les falta por hacer? Qué quieren realizar de aquí a 5 o 10 años? ¿Cuáles con sus metas?

Poché: Creo que tenemos muchas cosas que queremos hacer que no hemos explorado y otras que hemos probado un poquito pero no nos hemos sumergido en ellas y queremos hacerlo más. El año que viene es un año donde precisamente vamos a explorar en cosas que hemos querido hacer hace mucho tiempo y que se están cocinando.

Calle: Este año fue un tiempo donde se terminaron de cerrar muchas cosas y este año que viene va a ser un año bastante importante con proyectos en muchos aspectos, que nos van a retar pero también van a ser muy emocionantes y muy grandes, lo que se viene para el próximo año va a ser muy interesante.

¿Me podrían adelantar algo?

Calle: me encantaría poderte adelantar de todo pero no puedo, no me dejan.