Inició una carrera militar, pero su sueño fue ser médico

Aunque inicio una carrera militar en el Instituto Tomás Herrera, lo que le llevó hasta Argentina, de niño, Kendall Royo soñó con ser doctor, así lo reveló en una entrevista que diera años atrás a “Crítica”.

Logró realizar sus estudios en Costa Rica, donde obtuvo el técnico y dos años más tarde logró la licenciatura en la Universidad de Las Américas, aquí en Panamá como licenciado en tecnología ortopédica.

En 1990 empieza como asistente de cuatro médicos generales en las salas de urgencia de la Policlínica del Seguro Social de Juan Díaz, ubicadas en Plaza Tocumen, su trabajo era atender pacientes con traumas, fracturas y lesiones ortopédicas.

"Ayudar a la gente", dice Kendall en aquella entrevista que dio a este medio, "yo siempre he tratado de cambiar esa mentalidad de que en el Seguro (Caja de Seguro Social) la atención no es buena. En cada paciente veo a un familiar. Al que puedo hacer reír con algún chiste, lo hago", resaltó.

Inicios en la TV

En diciembre de 1999 Kendall entra a "Hecho en Panamá" y profesionalismo lo llevó a tener tanta aceptación entre los seguidores del programa de folclor con más trayectoria en Panamá.

Lamentan su deceso

La muerte de Kendall Royo no solo deja un vacío en su familia, también en amigos y compañeros de trabajo que recurrieron a las redes la noche del martes y, todavía ayer, para recordar a la gran persona que fue en vida.

La productora Elena Llorach, como muchos de la farándula, no podía creer la muerte de Kendal Royo, y con la tristeza marcada en su corazón, al recordar los momentos vividos, compartió una foto junto al presentador. “Son tantas, pero tantas las experiencias que vivimos juntos durante años por amor y pasión a nuestro folklore, que aún me cuesta creerlo. Dentro de la tristeza, me quedo con el honor de haberte hecho el casting que, gracias a tu talento, gran carisma y autenticidad, te permitieron entrar al maravilloso mundo de la televisión donde brillaste y te convertiste rápidamente en uno de los grandes”, narró Llorach, quien destacó que Kendall nunca puso un pero a nada.

Entre las anécdotas, recordó cuando, a través de la resucitación boca a boca, salvó a una persona en un Carnaval acuático en Penonomé.

“Siempre te miré con ojos de respeto y admiración, tu talento y grandeza me llevaron a crecer... Recuerdo mirar la TV y decir ‘¡oh! cuándo llegaré yo a ser así de berraco’... Tuve la oportunidad de ayudarte en grabaciones para @hechoenpanama Mucho antes de trabajar aquí y pude palpar tu carisma y talento. Estoy seguro que además de mi, muchos jóvenes siguieron tu ejemplo y hoy día son grandes. Gran padre, gran amigo, profesional en tu trabajo, buen hijo y estoy seguro que falta mucho por decir de ti. Dios te recibirá con cariño compadre. Gracias por ese legado que dejaste”, fueron las palabras de agradecimiento que dejó Lucho Pérez, quien trabajó en el programa con Kendall.

Royo dejó ese vacío no solo en sus compañeros y amigos de trabajo, también los artistas de típico lamentaron su pronta partida y dejaron unas lindas palabras para él. Sandra Sandoval, Ulpiano, Jorge Gómez, entre otros mostraron su tristeza y condolencias a la familia.