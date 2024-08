J Balvin debutará como actor en un drama sobre drogas

El cantante y compositor colombiano J Balvin debutará en el cine junto a Sean Astin y Stephen Amell en el drama sobre drogas 'Little Lorraine' que dirige Andy Hines.



La noticia, adelantada por la revista especializada Variety, informa también de que la producción, filmada en Cabo Bretón, Nueva Escocia y Ontario, tendrá además en los papeles principales a los actores Stephen Amell y Sean Astin.



Producida por Wango Films de Canadá, la cinta ha completado el rodaje de la que será el debut como actor de J Balvin, aunque no en el cine, ya que había firmado en el pasado las bandas sonoras de películas como 'Fast and Furious 7 y 8' (2015 y 2017, respectivamente), 'Juego de espías' y 'Bad Boys for Life', ambas en 2020.



El conocido como 'rey del reguetón' se pondrá a las órdenes del director canadiense Andy Hines, especializado en vídeos musicales, entre ellos, los que hizo para el propio J Balvin en 2018 'Redefining Mainstream (Artist Spotlight Story)' y 'Ahora' en 2019, que también escribe el guion.



La película, según informa la página especializada IMDB está basada en hechos reales ocurridos en los ochenta en Little Lorraine, una ciudad costera del Atlántico Norte con una población de 60 habitantes, que se ve envuelta en una operación internacional de contrabando de cocaína que era distribuida en ataúdes a través de una red de funerarias.



El reparto también incluye a Stephen McHattie, Auden Thornton, Matt Walsh, Rhys Darby, Josh Close, Steve Lund y Sugar Lyn Beard.



José Álvaro Osorio Balvín (Medellín, Colombia, 1985), más conocido como J Balvin, es uno de los artistas latinos más exitosos del mundo, con ventas de treinta y cinco millones de álbumes y sencillos a nivel mundial.



Tras posicionarse tanto en el mercado musical hispano como en el de habla inglesa con canciones suyas en los números uno de varias listas musicales, entre ellas Billboard, inicia con esta producción canadiense una nueva carrera como actor, que está previsto estrenar en 2025.

