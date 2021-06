J Balvin le tira a Canelo y luego le da miedo que le den su puñera

El cantante J Balvin formó su tiradera en redes, esto con la intención darse unos "madrazos" al boxeador Saúl " Canelo" Álvarez, sin embargo, lo que menos esperaba el famoso es que su contrintante aceptaría su reto de agarrarse a puños en un ring.

Todo este despelote surgió luego de la aburrida pelea entre el boxeador retirado Floyd Mayweather Jr. y el youtuber Logan Paul, quienes hicieran una exhibición de boxeo el pasado domingo.

"Ya que veo mucha gente diciendo tanta estupideces en Twitter, respecto a las peleas de boxeo, yo invito a Canelo a que se de conmigo un par de madrazos que con una mano lo recibo", dijo J Balvin en una historia.

Ante esta tiradera, Canelo decidió responder inmediamente con lo siguiente: "Acabo de escuchar la historia de mi hermanito, José. Nada más quiero decirle que con los ojos cerrados y con cuál mano quiere que le pegue. Yo encantado, un honor"-

Sin embargo, al ver que la situación iba en serio, J Balvin se echó para atrás y dijo: "Era un chiste, yo no pensaba que el Canelo me fuera responder. Yo no me puedo permitir pelear con los ojos cerrados y que yo elija la mano. Yo voy a seguir con la música; muchas gracias, hermano. Te quiero mucho".A

A pesar de eso, las personas en redes sociales exigen un embolille entre ambos famosos, esto aunque sea por algo social y que no haya sangre de por medio.