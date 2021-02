Jacky Guzmán no abrirá su OnlyFans por respeto a sus familiares

Luego de muchas expectativas por que Jacky Guzmán abriera su cuenta en OnlyFans, sus seguidores han quedado decepcionados y otros molestos, esto al enterarse que ella decidió que no hará nada de eso por respeto a su familia.

Como recordarán, desde hace unos días ella había mencionado que tenía entre sus planes abrir una cuenta para complacer a sus fans.

Sin embargo, la noche de ayer Jacky dedició hacer un en vivo en Instagram para aclarar varias cosas, entre ellas, que no haría tal locura por el momento, algo que causó bastante revuelo en las redes.

"Lo del OnlyFans es un temita. Yo sé que me van ha matar, pero el OnlyFans no va. La idea nació ayer y por ahi mismo murió. Soy una persona que siempre le ha importado mi familia y no lo que piensen afuera. Todo en mi vida se trata de apoyo familiar y sin ellos no hago nada. A dos de mi familia no le gustó y tras la ausencia de mi madre decidió echar todo para atrás, no haré algo que mi familia no apoye", dijo.

Recalca: "Lo siento, no va. Pero debo decir que me llamó la atención lo mal visto que está este tema en la redes. Yo no pasaría a lo vulgar y hay que ser sincero. Lo que piense mi familia es muy importante".

Tras esta confesión muchos seguidores lamentaron lo sucedido y expresaron su molestia por ese sector que la criticó, afirmando que la opinión de algunos no debería afectarle en este tema.

Por el momento ella no tiene pensado lanzar nada que tenga que ver con venta de fotos o videos por medio de redes sociales.