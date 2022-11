Jacky no le guarda rencor a Ingrid; quiso frentear todo hace rato

Una publicación compartida de (@jackyguzmanpty)

Respecto a lo que muchos preguntaban de hacer las paces con Mónica, solamente se limitó a seguir comiéndose un taco que tenía y chifeó a la gente que esperaba una respuesta directa.

En dicho directo que no llegó a muchas conclusiones o revelaciones, también le preguntaron si quería tener un varón, a lo que aseguró que le faltaba un donante. Allí le preguntaron por Dímelo Flow, pero no respondió.

Por otro lado, en las últimas horas también ha salido a relucir, que al parecer, según cercanos a ellos, Ingrid se divirtió filtrando información muy sensible de Jacky, al punto que supuestamente es la responsable directa de que Jacky y Agustín de Gracia terminaran, porque le metía cizaña a Agustín sobre cada cosa que su novia hacía.

Ingrid respondió a su manera

Tras todo esto, Ingrid De Ycaza lanzó un comunicado bastante largo, en el que no llegó a una conclusión definitiva, pues muchos esperaban que fuera al grano y no lo alargara tanto.

Dijo que es bueno tener memoria selectiva, además, que siempre abrió las puertas de su casa, familia y hasta el carro para esas personas que en su momento la necesitaron.

"Este reencuentro me recordó que la paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. ¿Qué tiene que ver eso con el Wichi? Que aunque todos los que salimos en esta imagen (y los que no salen en ella) no somos iguales, ni parecidos, cada uno de nosotros somos los seres humanos que hemos ELEGIDO ser. Yo no soy la misma de hace 4 años, pero ni antes, ni ahora sería capaz de salir a destruir, amedrentar, atacar ni infravalorar a NADIE y menos con el objetivo de hacer daño. A mi me educaron mejor que eso", contó.

Recalca: "Gracias a Hugo porque sin esta hazaña tal vez hubiera seguido evadiendo estas cosas y aunque tu objetivo era otro, nos regalaste a @jackyguzmanpty la oportunidad de sanar".

Para llegar a una conclusión, dio a entender que limaron perezas con Jacky, porque hasta se siguen en redes sociales.

Hasta Hugo quedó metido en el baile

Hugo Stocker también tuvo que hablar, debido a que Ingrid lo acusa de haber destapado el problemón entre ella y Jacky Guzmán.

"Ahora resulta que la culpa es mía, yo soy el culpable de que Jacky decidiera soltarle todo lo que le dio la gana de decirle a Ingrid en el reencuentro de Suelta el Wichi. Yo simplemente lo comenté en Twitter para hacer ruido. Es más, ni hablando del tema yo me atrevería a contar a detalle porque fue muy fuerte", mencionó.

Stocker afirma que a diferencia de todas las caras que se reunieron en esa mesa, él era el único que sí se considera una persona leal y por lo tanto no sería capaz de revelar intimidades ajenas.

