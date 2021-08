Jacky prepara apertura de su nuevo negocio

La expresentadora de televisión Jacky Guzmán anunció que pronto abrirá su nuevo negocio, en el cual viene trabajando desde hace mucho.

De acuerdo con la influencer, el mismo ya tiene un lugar fijo y pronto se materializará.

“Estoy feliz porque ya me lo pude sacar del pecho, estoy en un proyecto superbonito que quería hacer hace mucho tiempo y se va a dar, vamos a estar próximamente en Calle 50 para que nos vayan a visitar”, expresó la empresaria.

Añadió: “Dios es bueno y su tiempo es perfecto”.

Por otro lado, dijo a sus seguidores que no paren de soñar.

“La Sucursal. Próximamente en Calle 50, Panamá. Enfoca tus energías, sueña en grande y no te detengas hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Te Amo Mamá”, manifestó Guzmán.

En cuanto al tema del “chupete” que llamó la atención en sus historias de Instagram, expresó que no lo es, se trata de una quemada cuando se hacía sus ondas del cabello.

“Ya que están pendiente, lamentablemente no es un chupete (entre risas). Nunca me han gustado, los odio, me quemé con la tenaza, y me quedó eso bien feo”, dijo.

Además, pidió que le dieran consejos para borrar la marca, y confesó que solo una vez le hicieron un chupete, recalcó que a ella no le gusta eso.

Por este tema, salió involucrado hasta el productor panameño Dímelo Flow.