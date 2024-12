Jay-Z negó haber violado a jovencita de 13 y da la cara en público

Entre críticas tras acudir a la premier de la película Musfasa, el rapero Jay-Z negó las "atroces" acusaciones de que había violado a una mujer cuando era menor de edad, calificando la demanda como un intento de "extorsión".



A través de su empresa Roc Nation, el artista, cuyo nombre real es Shawn Carter, rechazó enérgicamente la denuncia interpuesta por el abogado Tony Buzbee, que le acusa de violar a una mujer cuando esta tenía 13 años.



En un comunicado en la red X, Jay-Z aseguró que la demanda es un "intento de chantaje" y parte de un patrón de acusaciones, las mismas que ya han sido dirigidas contra Sean Combs, conocido como Puff Daddy, quien también está señalado en la demanda.



"Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, NO LE DARÉ NI UN SOLO CÉNTIMO!", afirmó el rapero.



El artista dijo que el único "dolor" que siente es por el impacto que pueda tener en su familia, especialmente por su esposa Beyoncé y sus hijos.



Dijo estar especialmente preocupado por una de sus hijas, que "está en la edad en la que sus amigas verán la prensa y le preguntarán por la naturaleza de estos cargos". Aunque no especificó nombres, su hija mayor, Blue Ivy Carter, tiene 12 años.



La denuncia, presentada inicialmente en octubre en la corte federal del distrito sur de Nueva York y ampliada este domingo para incluir a Carter, fue recogida por varios medios como NBC y la revista People.



Según el documento, la víctima, identificada como 'Jane Doe', alega que Carter y Combs la violaron en el año 2000 en una fiesta posterior a los premios MTV Video Music Awards.



La fiesta se celebró en una casa, donde supuestamente primero Carter y luego Combs la violaron, mientras una mujer famosa no identificada observaba.



Combs, de 55 años, enfrenta un proceso penal en Nueva York donde se ha declarado inocente de cargos de coacción y abuso sistemático de mujeres, supuestamente con ayuda de sus empleados.

