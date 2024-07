Jessica Chávez regresó a Panamá por la calor que hace en Dubái

Jessica Chávez está de regreso a Panamá después de un año y medio de no estar en su tierrita, según reveló, volvió porque en verano no se puede estar en Dubái, porque la calor es insoportable.

Afirmó que el viaje fue agotador, pero esta vez se quedará más tiempo en Panamá, por lo menos hasta que se termine el verano en Dubái, país al que se mudó hace unos meses.

"Esta vez estaré mucho más tiempo de lo normal, ustedes dicen que en Panamá hace calor, en Panamá no hace calor, esto es un invierno comparado en lo que hay en Dubái, en Dubái ahorita mismo no se puede estar... vamos a tratar de estar aquí el tiempo del verano de allá, porque hace muchísimo calor, no por uno sino por las niñas... aprovecharé este tiempo para disfrutar en familia", detalló la presentadora.

A su llegada no dudó en delitarse con las exquisiteces panameñas como lo son el sancocho y los patacones.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio