Jim Carrey se retira de la actuación, dice que lo ha hecho todo

El actor y comediante Jim Carrey, de 60 años, aseguró que su papel como el villano Robotnik en la película Sonic the Hedgehog 2 podría ser su última participación en la pantalla grande, pues ha puesto sobre la mesa su retiro de la actuación para dedicarse a otras de sus pasiones.

“Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio”, dijo a Access Hollywood. Aunque no fue tajante, Carrey explicó que su decisión cambiaría solamente si le llega a las manos un libreto lo suficientemente bueno para convencerlo.

“Depende si los ángeles traen algún tipo de guión que, ya sabes, está escrito con tinta dorada que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso”, agregó.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Carrey ha formado parte del elenco de filmes como La Máscara (1994), Una pareja de idiotas (1994), Batman Forever (1995), Mentiroso, Mentiroso (1997), Irene, yo y mi otro yo (2000), Dick y Jane (2005), Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) o Sí señor (2008).

Las razones, explicó el ganador de dos Globos de Oro –por El show de Truman y Man on the moon- es para disfrutar de otras etapas en su vida. “Realmente me gusta mi vida tranquila, realmente me gusta poner pintura sobre lienzo y realmente amo mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente”, expresó.

Jim Carrey comparte créditos con Ben Schwartz, Tika Sumpter, James Marsden y Natasha Rothwell y Idris Elba con la voz de Knuckles en la secuela de Sonic, que se estrenará en las salas cinematográficas el 2 de abril. Su primera parte fue estrenada en 2020, desde la cual no ha hecho grandes proyectos.

