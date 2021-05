JLo se escapa con Ben Afleck el fin de semana y Alex aún suspira por ella

Jennifer Lopez y Ben Affleck se han vuelto tendencia en las redes, esto luego que se conociera que ambos se habían encontrado y se fueron a pasar el fin de semana juntos en un lujoso resort en Montana, Estados Unidos.

Y es que, hace tan solo una semana, los paparazzis captaron a Ben Affleck saliendo de la mansión de Jennifer Lopez, lo que avivó los rumores de una supuesta reconciliación, sin embargo, fuentes cercanas a la pareja salieron a desmentir dicha información, afirmando que los artistas “solo son amigos”.

Pese a que los rumores fueron desmentidos casi al instante, estos se han vuelto a encender, todo después que la expareja decidiera pasar el fin de semana juntos en un lujoso resort, sin compañía alguna.

"Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso. Jennifer está feliz", expresó una fuente cercana a los famosos para la revista PEOPLE, mientras que otra fuente aseguró para TMZ que JLo y Affleck “lucían como toda una pareja”.

Cabe mencionar que días antes ambos actores fueron parte del evento VAX Live, pero no cruzaron caminos, sino hasta que este terminó y ambos volaron juntos al Yellowstone Club, donde estuvieron aproximadamente una semana.

