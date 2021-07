Joey Montana vivirá en Perú por un tiempo

Joey Montana compartió con sus seguidores en Instagram, donde respondió algunas de sus preguntas, entre ella sorprendió a sus fanáticos de Perú, pues aseguró que estará viviendo un tiempo en este país.

“¿Cuándo por Perú?”, fue la pregunta que le hicieron al panameño y con la que reveló “Estaré viviendo un tiempo allá, ténganme listo los ceviches”, manifestó Montana, quien añadió que ama este país y está feliz por ir otra vez.

Pero Perú no es el único país que visitará el intérprete de “Tus ojos no me ven”, porque dentro de unos días llegará a México. “14 de este mes y luego este año una gira por todo México”, destacó.

El artista y compositor habló de sus proyectos y sus sueño, los cuales aseguró le faltan muchos por cumplir y de la mano de Dios sabe que los logrará. En cuanto a sus proyectos detalló que este año esperar grabar con más de cinco artistas de Brasil.

Joey está por estrenar el tema “A veces”, un reguetón con mucho flow a dúo con Kevin Roldan, de quien aseguró que volvería a grabar con este artista porque tiene potencial para romper en cada canción.

Muchos seguidores del chiricano desconocen su faceta de compositor, y es por ello que Tini lo menciona en su canción “La niña de la escuela”, pues la escribió junto a Andy Clay y Lola Índigo.

Una de las últimas canciones de Joey Montana es “No es no”, junto a Pitizion, video que tiene más de 400 mil visitas en YouTube tras su estreno, y de la cual expresó es una canción dedicada a todas las mujeres para que recuerden que “no es no”.