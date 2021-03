Johnny Depp no podrá apelar el fallo que lo acusó de maltratar a Amber Heard

El Tribunal británico de Apelaciones ha rechazado este jueves admitir a trámite un recurso elevado por el actor estadounidense Johnny Depp contra un fallo de 2020 que lo acusaba que haber maltratado a su exesposa Amber Heard.

LEE TAMBIÉN: Erika Ender cuestiona la enseñadera en redes y muchas mujeres la cuestionan

Publicidad



El juez Nicholas Underhill precisó que "no se han admitido las pruebas adicionales" que Depp presentó para justificar el recurso y señaló que éste "no tenía perspectivas de prosperar" y por tanto no hay razón para que proceda.



En una vista la semana pasada, su abogado, Andrew Caldecott, expuso como "nueva evidencia" sobre las presuntas mentiras de Heard el hecho de que, según sus datos, no había donado a entidades de beneficiencia en Estados Unidos, como había prometido, los 7 millones de dólares de ganancias obtenidas de su divorcio del intérprete en 2016.



Depp quería recurrir el dictamen emitido el pasado 2 de noviembre por el Tribunal Superior, que rechazó su demanda de libelo contra el periódico "The Sun", que lo había acusado en un artículo en 2018 de ser "un maltratador de esposas" y detallado diversos presuntos incidentes violentos contra la actriz Amber Heard, de 34 años.



En esa decisión, el tribunal, que escuchó el testimonio de ambas partes en un juicio que causó gran revuelo en el Reino Unido, dijo que las acusaciones vertidas contra Depp, de 57 años, en el diario eran "sustancialmente ciertas" y consideró que 12 de las 14 agresiones que se le atribuían "habían ocurrido".



A raíz de este fallo, la productora cinematográfica Warner Bros retiró al actor del reparto de la tercera entrega de la franquicia "Animales fantásticos", escrita y producida por JK Rowling, autora de los libros de Harry Potter, que debe estrenarse en 2022.