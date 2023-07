Joseline confiesa que su ex le trabó la mano, la quemó y la acosa

La exguerrera, modelo y empresaria Joseline Pinto decidió desahogarse y le contó a todos sus seguidores que fue víctima de maltrato, esto por parte de sus expareja Cristian Omar.

Aunque ella en estos momentos se le vincula en una relación con Miguel Buglione, un joven deportista, asegura que la situación con el ex es complicada.

Sobre la ruptura, lo que se conoció en es momento es que el ex la estaba quemando con otra, todo tras discutir y mirar unos chats bastante descriptivos.

“Si ustedes vieran el pocotón de mensajes que tengo, se cagarían de la risa”.En el mensaje que compartió se puede leer que el caballero le puso: “eres el sueño de nosotros los gorditos”, al mismo tiempo que le pide una dirección de correo electrónico para enviarle su currículum: Necesito una tóxica así en mi vida… No quisieras ponerme a comer remolacha, tomate y repollo… ¿dónde dejó mi hoja de vida?.

"Hoy he decidido romper el silencio. Desde el año 2020 mantuve una relación sentimental que ya al día de hoy culminó. Sin embargo, redes sociales vemos, vidas personales no sabemos.

En el lapso de esta relación permití comportamientos inadecuados de esta persona hacia mí, al principio de la relación todo iba bien, todo era color de rosa, pero como toda persona narcisista al comienzo muestra “amor con gran intensidad” y luego de haberme enamorado mostró realmente que tipo de persona es", dijo.

"Empezaron las infidelidades, la primera ocurrió a 9 meses de iniciada la relación, la cual perdoné (ingenuamente creyendo en las segundas oportunidades) La relación siguió supuestamente de la mejor manera, pero la confianza no fue la misma. Aun así, el volvió actuar como un hombre bueno, hasta que empezaron las manipulaciones, el control hacia mi persona (tenía que avisar con

anticipación con quién y donde iba a salir y el comprobar que esto fuera cierto) y el hostigamiento (no podía perder la comunicación con el mas de los 10 minutos porque si no empezaban las video

Llamadas las cuales si no contestaba se convertían en insultos y agresiones verbales)

Según indica Joseline, el sujeto la desmoralizó tanto al punto que perdió su valor e identidad como mujer, ejerció Violencia psicológica. "me decía loca, estas enferma, no tienes donde caerte muerta, criticaba constantemente mi cuerpo al punto de que todo esto me llevo a requerir de apoyo psicológico y psiquiátrico y fui diagnosticada con depresión, ansiedad al punto de ser medicada por llegar a

tener pensamientos suicidas".

En un segundo escrito menciona que hubo una ocasión en la que la garnateó y no conforme con eso también la pateó

La famosa afirma que ya interpuso la denuncia, cuenta con una protección, sin embargo, el sujeto la sigue persiguiendo. La chantajea con difundir información íntima de ella.

A pesar de eso dedició mostrar la realidad que vive y que otras también se atrevan a denunciar si son víctimas de violencia.