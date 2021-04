Julia: ‘Mamá cuídate para poder cuidar bien’

Julia Honings, esposa del productor musical BK, insta a las madres a ponerse atención y cuidarse para poder dar el 100% a sus hijos y familia. Para la piloto, las madres se les olvida darse tiempo para relajarse, hecho que según ella, puede afectar su rendimiento e incluso la capacidad para pensar.

“La faceta de mamá nos deja con muy poco tiempo para nosotras, sin embargo, tener por un tiempo de inactividad y relajación es sumamente esencial para la salud física y mental, ya que el no descansar lo suficiente puede afectar nuestro rendimiento, incluyendo la capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y de recordar las cosas”, señaló la exparticipante de Esto es Guerra, en su red social Instagram.

Honings compartió con sus seguidores momentos donde intentó darse un tiempo para ella, pero que no cumplió ni 24 horas fuera de casa.

Añadió: “Decidimos tener un día de descanso, pero no fue así, por lo menos me levanté en la noche sintiendo que algo me hacía falta (los bebés) y me desperté a las 5:45 a.m. con ganas de irme a la casa para estar con ellos, no sé si les ha pasado”.

Comentó “no cumplimos ni 24 horas, lejos de casa y cuando digo lejos fue aquí mismo en la ciudad para cualquier “emergencia” estábamos aquí mismo #vainasdepapás... pero bueno, lo importante es que hicimos el intento”.

Julia siempre utiliza sus redes sociales para compartir contenidos de maternidad y sus experiencias como madre de tres.