Jurado elige a Dianita Villamonte, pero el público no

Con su potente voz en el canto e imitación, la artista panameña Diana Villamonte dejó a más de cuatro boquiabiertos en el nuevo programa de Televisa " El Retador", el cual se transmite por el canal de las Estrellas, en México.

Su interpretación puso a muchos a temblar, a otros se les puso la piel de gallina, incluyendo a los jurados, pues es evidente que esta panameña tiene un gran talento.

Diana interpretó el tema "All by myself" de Celine Dion en el reto con la joven Irlanda Valenzuela. Su presentación fue maravillosa, pero para sorpresas de mucho, el público tenía la decisión final y ellos eligieron a Valenzuela.

Esto no fue del agrado de los televidentes, comentarios iban y venían, entre ellos se pudo leer que a Diana le habían robado el “show” con su espectacular voz y que el jurado debió elegirla. Pues estos mismo la eligieron a ella como ganadora, pero el público tenía el mayor de los votos por lo que pasó Valenzuela, y la panameña no logró triunfar.

A su paso por este escenario la panameña dejó marcado a muchos con su carisma, una de ellas fue la actriz y jurado mexicana Lucero, quien escribió en su Twitter: " Espectacular presentación. Diana en el duelo a muerte. Qué gran voz felicidades"!.

Una que no dudó en mostrar su orgullo, fue la madre de la artista Judi Villamonte, quien dijo estar feliz con su presentación, para ella Diana sigue ganando con su voz.

Cabe resaltar que la artista panameña se abrió camino en México donde brinda “show” en Puerto Vallarta, robándose así el corazón de sus fieles seguidores.