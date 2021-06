K4G afirma que lo tranzaron y considera no hacer negocios en Panamá

Keriel Quiroz, mejor conocido como K4G, confesó que lo tranzaron bien feo por apoyar en la grabación de un tema musical con una artista panameña.

"No soy de ser chismoso pero... les cuento que me robaron. Si... Cobraron la totalidad de un tema que hice hace 3 meses y resulta que se cobró y yo ni recibi la mitad. Pero bueh... Leccion nuevamente aprendida pty", dijo el famoso.

Recalcó: "No hay hilo calmaus! Fue una expresion solo para que me lean del por qué estoy pensando seriamente no hacer muchos negocios en PTY... mala Experiencia Pa' estos tiempos".

No soy de ser chismoso PERO... les cuento que ME ROBARON

Al parecer, como cuenta el famoso, fue contactado por "Dulaycita", hija de una amiga (Dulay) hace tres meses para hacer un tema, debido a esto lse dijo que eran 3,000 dólares por track (porque asegura que es lo mínimo que se cobra), sin embargo, al final, por querer ayudar, lo dejaron en 1,000 dólares y que le dijeron que iban a seguir trabajando con otros artistas de la firma.

La cosa se complicó después, esto porque primero le envían 400 dólares de "abono" más las voces, y K4G termina el tema (mezcla y masterización), pero cuatro días después se sorprende, porque no recibió el resto del pago. Luego decide esperar un mes, para decirle a la chica, que no le pague nada, y se quede con el tema, regalándole la sesión y que no quería trabajar más con la persona que estaba invirtiendo en la canción.

La situación ha sido molesta para él, esto luego que el CEO de la compañía lo contactó para pedirle la sesión del tema y decirle que había invertido 1,100 dólares en el proyecto.

El tema se puso color de hormiga al punto que el sello discográfico DK Music World, salió a dar la cara y hasta se responsabilizó de la situación que se dio con el productor musical.

"Queremos hacer oficial la confirmación de lo sucedido respecto a la falta de pago por un proyecto musical de la artista Knikol, el cual no le fue pagado por la persona a quien se le había atribuido esa responsabilidad y la cual fue también responsable de apropiarse del dinero que le correspondía a K4G", mencionaron.

Aunque en un principio se pensó que todo el tema era con K4G, luego se supo Nelva Saldaña y Dj Andy 507 también se vieron afectados.

Al final les pagaron a todos, pero fue tres meses después. "No piensen que pagando ahora, están comprando mi silencio", dijo el famoso.