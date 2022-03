K4G le dice a los nuevos que deben surrarse y no buscar todo gratis

El productor panameño K4G tuvo que aclararle los puntos a muchos artistas nuevos, esto debido a que recientemente está recibiendo muchos mensajes y algunos piensan que debe grabarlos por el simple hecho de trabajar en la música, estar junto a Farruko.

Al parecer, una gran cantidad de talentos le han enviado mensajes, sin embargo, a la par de pedirle un consejo algunos creen que todo es regalado y no hacen méritos para que eso suceda.

"Al yo responderles el mensaje, escuchar sus canciones, ya estoy apoyando, estoy sacando de mi tiempo para escuchar tu canción. Estoy sacando de mi tiempo para dar mi consejo", dice K4G.

Recalca: "La mayoría de las veces les digo que les falta más en interpretación y esto y aquello. Mi apoyo como tal no debe ser que te deba grabar. Al comentar, darte like, o estar pendiente, eso también cuenta como apoyo. Algunos si me responden y dan las gracias. Pero mi apoyo no significa que te tenga que grabar".

K4G que actualmente tiene una gira exitosa con Farruko, que ahora ha tenido un conversión religiosa, afirma que ahora los pelaos la tienen más fácil, pero al parecer eso no es suficiente y quieren que les preparen la comida, se la sirvan y que se la pongan en la boca.

El pana destaca que para triunfar deben surrarse. Aunque ya había hablado un poco de esto, en esta ocasión decidió enfatizar el tema para que no se enojen o comiencen a hablar mal por no apoyarlos.

Mafe, Lorna, entre otros artistas del patio lo apoyan y destacan que la industria musical también es un trabajo y como tal todos deben buscar lo suyo.

