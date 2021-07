Karen se cabrea de los manifestantes del Espavé y le dan palo en redes

Una publicación compartida de Critica Panamá (@criticapa02)

Esto molestó a Chalmers, pues ella fue uno de los conductores que quedaron atrapados en un descomunal tranque, en ambas direcciones, hacía la ciudad y el interior del país.

A través de sus stories de Instagran dijo lo siguiente: “Este es el único país en donde 4 pendejos pueden y les permiten cerrar la vía que conecta a todo el país, para protestar y quejarse por 3 amigos encarcelados injustamente”.

Además, afirma que por estas situaciones y otras más el mundo nos percibe como una “República Bananera”. “¿Por qué? ¿Adivinen?, lo somos”, finalizó diciendo la presentadora.

Como era de esperarse la cosa se puso color de hormiga en las redes, esto debido a que muchos no les gustó la manera en que ella se expresó de las personas que mantenían cerrada la vía y de una le cayeron en pandilla.

"Como no son familia de ella, que se los lleve el diablo", "Típica yeyesita que no mide lo que dice", "Ojalá nunca te toque tener a alguien detenido de esa manera", "Antes de hablar, debe conectar la boca con el cerebro", "Por esa actitud prepotente es que no la quieren y piden que la boten de Tu Mañana", "Y esa es la acitud de una cara de televisió, vieja loca", "Y ella metió su cuchara acá, vaya a rodar", eran parte de los comentarios más suaves que se podían leer.