Katy Perry habla de las acusaciones de acoso sexual en su contra

"No quiero decir 'culpable hasta que se demuestre lo contrario', pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello", ha declarado en una entrevista al diario The Guardian.

cantante Por: Madrid / EFE - Viernes 14 de agosto de 2020 12:45 PM