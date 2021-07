Keanu Reeves llega a Studio Universal con la película "La Hija de Dios"

El reconocido actor Keanu Reeves llega a Studio Universal con una historia bastante sombría, encriptada y con mucho por develar. “La Hija de Dios” es una cinta que navega por aguas misteriosas y propone un juego donde las pistas son la clave para descubrir las verdades que se ocultan detrás de los acontecimientos que sobrevienen a lo largo del film.

El próximo 23 de julio a las 8 p.m. México, Colombia, Panamá, Puerto Rico y a las 10 p.m. en Argentina y Chile , Studio Universal presentará “La Hija de Dios”, un thriller a puro suspenso que no dará tiempo para relajarse. Después de ser testigo de un milagro, una joven latina experimenta cosas extrañas mientras que un detective intenta descubrir la verdad detrás de la muerte de uno de sus compañeros.

Esta película está dirigida por Gee Malik Linton y es protagonizada por Keanu Reeves ("Matrix", "John Wick") y Ana de Armas ("Blade Runner 2049”, “Knives Out”). “La Hija de Dios" representa el debut de Linton como director, que empezó su coqueteo con el mundo del cine gracias a sus habilidades como preparador físico. Fue responsable de entrenar a Tobey Maguire durante "Spider Man" (2002), a Leonardo DiCaprio en "The Departed" (2006) y a Anne Hathaway en "The Dark Knight Rises" (2012).

Christopher McDonald ("Réquiem for a Dream"), Laura Gómez ("Orange Is the New Black") y Mira Sorvino ("Mimic") completan el reparto de esta producción cinematográfica.

El papel de Keanu Reeves estaba pensado para Philip Seymour Hoffman. Es la segunda producción cinematográfica que comparten Keanu Reeves y Ana de Armas. La anterior había sido “Knock Knock” (2015).

El papel de Keanu Reeves estaba pensado para ocupar un rol secundario, sin embargo, durante la edición, Lionsgate decidió centrar la historia en él en vez de concentrar la atención en el personaje de Ana de Armas. La idea original tenía como fin tratar temas como: el abuso infantil, la violencia contra las mujeres y la represión policial.