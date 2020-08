Kendall Royo perdió la batalla contra el COVID-19

La noche del martes, a eso de las 10:50 p.m., el sentimiento de tristeza imperó en las redes sociales, y es que el ámbito del folklore y la farándula nacional perdió a uno de los suyo, Kendall Royo.

El presentador llevaba algunas semanas en coma, batallando contra el coronavirus, en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid.

Tras correr como pólvora la triste noticia, en la que personalidades de la farándula que tuvieron la oportunidad de conocer y compartir diferentes momentos con el presentador lamentaban el deceso y enviaban sus condolencias a la familia, su esposa Ruby Solís, recibió la información pocos minutos más tarde.

Su último consejo

“Le aconsejo quédense en casa, principalmente en este tiempo que está el virus en su apogeo, como decimos en buen panameño... qué pasaría si alguien, una persona irresponsable contaminara a un familiar tuyo, te gustaría ser tu ese irresponsable que contaminara a otros, no verdad, así que mi consejo, de verdad panameño, que somos todos, unidos por Panamá y ganemos esta batalla, quedate en casa, te lo dice tu amigo Kendall Royo”, fue uno de los últimos videos que compartió Kendall con sus seguidores, y lo irónico que lo hizo desde el ”frente de batalla”, su lugar de trabajo en el cuarto de urgencias de la Policlínica de Arraiján, donde operaba como técnico en ortopedia.

Lesión en el pulmón

Kendall, quien formó parte de “Hecho en Panamá”, en el 2015 sufrió una caída en la edición de ese año del festival del Manito en Ocú, cuando realizaba el famoso duelo del tamarindo.

En ese tiempo reveló: l“Estaba en pleno apogeo del duelo en la tarima, cuando eché unos pasos hacia atrás, no me percaté de que la tarima se había acabado, y fue ahí cuando viro las cutarras y caí al suelo; producto de esa caída, me quebré dos costillas, obviamente fui al médico, quien me mandó unos medicamentos y radiografías para ver el estado de mis costillas”.

Este accidente lo mantuvo varios días en reposo, pero el presentador de “De aquí “pa’ lla”, al sentirse bien, volvió al ruedo, y decidió ir grabar una actividad a Chiriquí. “Estando allá empecé a toser, al hacerlo me dolía mucho y fue cuando decidí ir al médico, ahí me entero de que tenía el pulmón derecho lleno de sangre, producto de la caída que sufrí en Ocú, tuvieron que operarme urgentemente, me sacaron cuatro litros de sangre, recuerdo que el doctor me dijo que tenía que agradecerle mucho a Dios, pues si hubiese sido otra persona, seguramente me hubiera muerto por la cantidad de sangre en el pulmón” indico el usuarios del pregón ’Sus alaba’o.