Kenny Man dice que le tumbaron el video de la tiradera a los boricuas

El cantante Kenny Man denunció a través de sus redes sociales, que le tumbaron su video llamado "Plena" de Youtube, un tema musical en la que les da duro a todos los boricuas que se han dedicado a insultar a Rodney Clark, Flex y a los panameños por el tema de la muerte del reguetón y su transformación en pop.

"Tumbaron el video de 'Plena' by Kenny Man del canal de @posterhits, pero pueden seguir disfrutando de la mejor tiradera del año en el canal de @albrtosandino quien es uno de los productores del video oficial. Ya teniamos 200k de views, pero pal carajo la casa pierde y se rie", dijo Kenny,

Recalca: "Y si lo tumban de nuevo, lo subimos de nuevo fuck... dolidos".

El tema ha llamado mucho la atención, porque a pesar de ser una tiradera, a los seguidores les ha gustado mucho.

"Te estoy hablando de Nando Boom y también de El General, no habías nacido aún y vienes dique a opinar, papi dónde estabas tú para los tiempos de Pocho Man, Calito, Negro Yetro", dice parte de la letra.

"Dale para allá, es más reserva tu opinión, si eres el peor de tu generación, ya yo pegué mi canción, no te tengo nada que envidiar y mucho menos a usted. Mira Darell que puedes hablar de Flex si de ti nadie sabía, hasta que grabaste con Sech, agrándate, alábate, cuando te peguestu solito y no con dos o tros. Yo no sé quién Chuc...a te crees, el mismo flow en el chateo una y otra vez. Everybody go to the discotek, no habla bien el español y quieres rapear en inglés", sentenció otra estrofa de la canción.