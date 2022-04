Kenny Man se disculpa con 'Nito'; ahora quiere sumar y pegarse

El polémico cantante Kenny Man decidió disculparse con el mandatario Laurentino Cortizo, esto tras todo lo sucedido el año pasado cuando expresó ciertas palabras en contra del actual Gobierno, lo que le causó que lo detuvieran y luego le impusieran medidas cautelares de salir del país.

Luego de mucha insistencia, la defensa del famoso logró que todo lo impuesto por hablar de más en un momento de enojo se le revocara y ahora sea un ciudadano libre de cualquier impedimento. Como sabrán es artistas y su herramienta de negocio es hacer música y viajar fuera del país.

"En el presente video quiero brindar una disculpa al señor Laurentino Cortizo, excelentísimo señor presidente ya que hace unos meses atrás, di mi opinión, mi sentir sobre el gobierno actual, pero no utilicé las mejores palabras para eso, usé palabras muy soeces, muy dañinas que afectaron a terceros, así que quiero pedirle unas cordiales disculpas al señor presidente y también pedirle disculpa al Ministerio Público por mis acciones", dijo Kenny.

"Y bueno, exhortar al resto de los panameños de que cuando quieran pronunciarse, quieran expresarse, sea en contra de lo que no les gusta que haga el gobierno, traten de utilizar las mejores palabras, saber lo que dicen para que no se metan en un problema como me metí yo y de esta forma que no se perciba como una conducta punitiva", recalca.

Kenny desea que todo esto quede en el pasado y prefiere concentrarse en su carrera musical, misma que ha tenido un parón malo, no solo por la pandemia, sino también por la salida de la disquera en la que estaba y los múltiples problemas que ha tenido.

Hace poco lanzó una plena llamada "Si no fuera por ti", sencillo con el que espera volver con fuerza tras el salto enorme que logró con "Ni Gucci ni Prada".