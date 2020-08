Kenny Man se une a sus compadres para lanzar tema en esta pandemia

Luego de mucha espera y contratiempos por el tema de la pandemia, el cantante Kenny Man lanzó su sencillo llamado "Ando con los Bulls", un remix que cuenta con la participación de Real Phantom, Kafu Banton, Latin Fresh, Japanese, Calero, Elian Davis y Barrio Perez.

La grabación del video se realizó en un solo lugar por razones de la pandemia, se tomó las medidas de higienes necesarias para poder ejecutar dicha grabación y tener un buen resultado, bajo la dirección y producción de Alvis González, Luis Dorati, Andrés González y Factory Corp.

Hay que mencionar que lo más complicado de este proyecto, fue juntarlos a todos.

“Por el tema del salvoconducto, no todos tienen y no queríamos tampoco realizar un mal manejo del tema que estamos viviendo, así que fuimos cautelosos y respetuosos para poder trabajar con el permiso necesario, no fue fácil pero se logro el objetivo", dijo el famoso.

