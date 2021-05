Khaled, nominado en Premios Urbanos

El próximo 27 de mayo se darán a conocer los ganadores de los Premios Urbanos, y en dicha premiación sale a relucir el nombre de un panameño, Khaled, El Letraficador.

El artista pidió a sus compatriotas y público que voten por él ya que está nominado en la categoría mejores escritores.

Según detalló Khaled a “Crítica”, fue contactado por redes sociales para notificarle de la premiación.

“Me contactaron mediante redes sociales, le dieron seguimiento al trabajo que he estado haciendo desde que salí nuevamente a cantar y me nominaron entre los mejores escritores con sentido y sin vulgaridad, tomaron en cuenta también los temas que grabé con La Mosca de Argentina, el guitarrista de Maná, Rabanes”, detalló Khaled.

Cabe destacar que el panameño regresó al ruedo musical después de retirarse en el 2012 para producir eventos y manejar artistas. En su regreso ha logrado grabar con artistas internacionales, como ya los mencionados, además de Dubosky y Japanese.

“Entra y vota por mi! Gracias a los @premiosurbanos y a #Univision @univisionsatx por tomar en cuenta mi talento para sus premiaciones internacionales”, manifestó el cantante, invitando al público para que le brinden su apoyo en dichos premios internacionales, y así lograr el reconocimiento.