Khloé Kardashian y Tristan Thompson se mandan a volar tras reconciliarse

Lo que parecía una relación amorosa renovada quedó en nada, esto luego que se revelara que la relación sentimental entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson se terminó. La pareja reavivó su romance el otoño pasado, sin embargo, ya decidió tomar caminos separados.

Hasta el momento la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' y el jugador de la NBA no han comentado públicamente sobre su ruptura amorosa, no obstante, la noticia de su separación se da horas después de que los informes apuntan a que el atleta de 30 años fue visto entrando en un dormitorio con tres mujeres en la fiesta de Nessel Chubbs Beezer, en el área de Bel-Air de Los Ángeles, el jueves 17 de junio. Se sabe por un testigo, que el evento fue organizado por Drake y se llevó a cabo en una mansión.

Una fuente confirmó que Tristan acudió a la fiesta y le dijo a 'E! News', "Tristan estaba pasando el rato con Drake, Diddy y Chris Brown la mayor parte de la noche. Lo vieron pasando el rato con varias chicas en la terraza de arriba, y luego entró en una habitación privada con tres chicas. Parecía que estaba de buen humor y quería ir de fiesta. Estuvo bebiendo hasta altas horas de la madrugada".

Además, un segundo testigo dijo que Tristan les estaba diciendo a las personas que estaban en la reunión que estaba soltero. Ayer, Tristan aparentemente negó las acusaciones al publicar unos iconos de gorra azul en Twitter, una referencia a la frase "cap", que se usa para indicar que algo es una mentira.

Otra fuente cercana a Khloé, de 36 años, confirma que ella rompió con Tristan "muy recientemente" por las continuas especulaciones en torno a su fidelidad.

"Habían estado trabajando los rumores de engaño durante las últimas semanas, pero Khloé le dijo a Tristan que perdió toda su confianza y que la relación no se podía reparar", compartió la fuente. "Khloé realmente lo intentó, pero al final, se sintió demasiado traicionada por él. Terminó y dice que no volverá. Han sido padres compartidos y se han visto varias veces en la última semana con True, pero no están románticamente juntos", agregó.

Desde que reavivaron su romance, los dos parecían estar locamente enamorados y en camino de expandir su familia. Durante el último episodio de la reunión de KUWTK, el domingo 20 de junio, Khloé habló sobre su relación con Tristan y cómo recuperó su confianza.

"Sé el crecimiento y todo el trabajo que ha hecho, sé toda la ayuda que ha recibido y los esfuerzos constantes que hace todos los días y lo mucho que luchó para volver conmigo en este momento. O sea, puedes preguntarle a todo el mundo, realmente no fue una cosa fácil para él. No entiendo por qué alguien pasaría por todo eso si no fuera en serio", aseguró la celebridad.