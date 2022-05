Kourtney y Travis se casarán en un castillo italiano con buco lujos

La empresaria Kourtney Kardashian y Travis Barker se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida, es por ello que después de realizar una boda "de práctica" en Las Vegas, y unir lazos matrimoniales de manera oficial en los juzgados de Santa Bárbara, la pareja se prepara por celebrar por tercera vez una boda, esta vez lejos de casa, concretamente en el Castello Brown, en Portofino, Italia.

LEE TAMBIÉN: Mujer de Bruce Willis afirma que cuidarlo afecta su salud mental

Publicidad

Según una fuente del medio TMZ, en la celebración solo estará presente su grupo más cercano de familiares y amigos, de la misma forma que sucedió en las celebraciones de Las Vegas y Santa Bárbara. A pesar de que la lista de invitados es muy exclusiva, los anfitriones no han escatimado en gastos. La pareja ha alquilado un exclusivo castillo para una fiesta que se prolongará durante cuatro días, y que servirá de alojamiento para todos los invitados.

Por otro lado, la lista de invitados no será demasiado larga. Como no podía ser de otra forma, no se perderán estos maravillosos días, ni sus hijos, ni sus hermanas. Tampoco lo hará Kris Jenner y la pareja de esta, Corey Gamble. El baterista ha optado por reducir todavía más su lado y tan solo irán sus hijos y algunos compañeros de banda. Intimidad asegurada en Italia.

El Castillo Brown es uno de los monumentos más característicos de esta ciudad genovesa, y por eso la pareja lo ha seleccionado como el lugar idóneo para celebrar de nuevo el 'sí quiero'. En la actualidad el castillo cumple la función de museo y atracción turística. Esto evidencia el poderío de la pareja, capaz de alquilar una atracción turística para su enlace matrimonial.

Se menciona que la pareja se encuentra feliz y con ganas de celebrar por todo lo alto el amor que sienten el uno por el otro. A quien seguramente no le haga tanta gracia este enlace es a la expareja de la empresaria, Scott Disick, que ha llegado a distanciarse de la familia de Kourtney, a pesar de la buena relación que siempre ha mantenido con ellos. No estará siendo plato de buen gusto ver a la madre de sus hijos pasar página de su antiguo matrimonio junto a él.

Según información filtrada por el portal TMZ, la pareja celebrará una cuarta recepción en Los Ángeles para celebrar su unión, rodeados del resto de amigos y conocidos, que son muchos. Teniendo en cuenta que a la boda en Italia solo asistirán amigos y familiares cercanos a la pareja, 'Kravis' -así les llaman los fans- planea una cuarta celebración a lo grande en tierras californianas, que seguro que será una de las bombas mediáticas de la temporada.

Kourtney Kardashian and Travis Barker in Italy, Portofino ahead of their ceremonial wedding. pic.twitter.com/M7HHPKnysT — TMZ (@TMZPopNews) May 21, 2022

Contenido Premium: 0