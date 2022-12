Kristina Lilley de “Pasión de Gavilanes” nuevamente tiene cáncer

La conocida actriz Kristina Lilley, recordada por su famoso personaje de Gabriela Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’, compartió un video en su cuenta de Instagram informando la triste noticia de que fue diagnosticada nuevamente con cáncer de seno.

“Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, dijo.

La actriz, de 59 años de edad, aseguró que se encontraba tranquila, pero que no leería comentarios por parte de sus seguidores ni contestaría preguntas u opiniones. “Solo quería contarles”.

Además de esto recalcó que debe realizarse periódicamente el autoexamen y estar pendientes de la salud. “De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones, y eso es lo que me hace fuerte”, anotó.

La actriz colombo-estadounidense trabajó recientemente en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, que se estrenó a principios de este año y que actualmente se puede ver en Netflix.

Lilley recibió comentarios de apoyo y esperanza de sus compañeros, conocidos y seguidores.