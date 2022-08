La "Bichota" rechazó actuar junto a "Aquaman"; ella se empelotó

La conocida "Bichota", Karol G reveló en una entrevista para el canal Molusco TV del periodista y actor puertorriqueño Jorge Pabón, Karol G, sobre la fuerte caída que tuvo en uno de sus conciertos, las razones por las que escogió el color rojo en su cabello, y el importante papel que rechazó en una película de DC Comics.

A finales del año 2021, Karol G fue noticia mundial por la fuerte caída que tuvo durante un concierto en el FTX Arena, de Miami. En la entrevista con “Molusco”, la intérprete de “Tusa” afirmó que en ese momento no le dolió el golpe, sin embargo, después de salir del show, notó el gran impacto que había tenido su accidente.

Respecto a actuar en el cine dijo lo siguiente: “A mí me ofrecieron un papel para la película de 'Aquaman', un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de la película”.

La “Bichota” fue nominada en 15 categorías en los premios Billboard Latinos, sólo superada por Bad Bunny quien triunfó en el séptimo arte por “Tren Bala” junto a estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock y Joey King.

Karol G no descartó incursionar en la actuación en donde también ha mostrado su talento, pues participo en la serie “Griselda” junto a la actriz barranquillera Sofía Vergara en la que realizó el papel de Carla una joven obligada a transportar droga de Colombia a Estados Unidos.

Por otro lado también lanzó su tema "Gatúbela", en la que deja poco a la imaginación.

