La "Bichota" voló en un Ferrari en pleno concierto; cantó el Makinón

Hace unas semanas fue Bad Bunny el que iba volando en una palmera y ahora la que ha decidido botarla al subir la apuesta, fue la "Bichota" Karol G, al cantar encima de un Ferrari de miles de dólares.

La cantante colombiana puso a bailar y cantar a todos los allí presentes, pero uno de los momentazos de la noche fue cuando interpretó "El Makinon" montada en su Ferrari turquesa que estaba suspendido en el aire.

Esto fue en el incio de su gira Strip Love Tour en Chicago.

Las imágenes y vídeos del momento están virales en las redes sociales, donde sus fans se han quedado boquiabiertos al ver a la artista en el aire de pie sobre su lujoso auto mientras cantaba.

En los vídeos que compartieron los asistentes al show de la Bichota también podemos ver que cantó por primera vez "Gatúbela" y lo hizo dentro de un corazón espinado gigante también suspendido.

Karol G opening the first night of #STRIPLOVETOUR with her new single "GATUBELA" ‼️ pic.twitter.com/dwvqX3Ke0z