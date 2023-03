La encañonan y se le llevan el carro

Tremendo susto se llevó la presentadora de Tu Mañana Natalie Harris la noche del miércoles al llegar a su cada en Chanis y ser sorprendida por tres hombres encapuchados.

Según narró Natalie, el hecho se dio a eso de las 10:00 de la noche cuando llegaba de una obra de teatro, cuando se disponía a bajarse, llegaron los sujetos y le abrieron la puerta, la encañonaron, dos de ellos la agarraron por el brazo y la sacaron, al tiempo que le pedían el celular que, al verlo en el carro la soltaron, se montaron al vehículo y se fueron.

La presentadora entró de inmediato a su casa y se encerró, llamó a la policía, al llegar las autoridades fue trasladada a la fiscalía a poner la denuncia.

"Me mandaban a salir y yo les decía ‘no por favor, no por favor’, lo trataba de hacer bien audible para que se escuchara en los al rededores... me preguntaban por el celular, lo vieron en el auto y en ese momento se montaron y se fueron. De ahí entré a la casa, llamé a la Policía, luego me trasladé a la Fiscalía para interponer la denuncia... La verdad debo dar las gracias, porque me atendieron de manera muy pronta, eficaz, me sentí segura...", detalló Natalie.

Tras ser apuntada con un arma de fuego, Harris agradece que todo fue pérdida material, ya que es algo que se puede recuperar, pero la vida es una sola.

