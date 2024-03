La mandaron a sacar de Hecho en Panamá

Tal parece que salir a las calles a protestar le está pasando factura a Doralis Mela, quien confesó que después de estar lista para arrancar el sábado con la nueva temporada de Hecho en Panamá, la mandaron a sacar.

Doralis destacó que ya había hecho algunas grabaciones, para hoy tenía otras, pero le hicieron saber que no formaría parte del equipo, por ordenes superiores.

“ME MANDARON A SACAR DE @hechoenpanama. Es triste la realidad que vivimos en Panamá. Tú, como panameño, tienes que estar de parte de lo que está mal y apadrinar las malas decisiones, aún sabiendo que los perjudicados somos nosotros mismos, porque si no es así, pierdes tu trabajo, te castigan, te cierran puertas sin escrúpulos”, afirmó la expresentadora.

Como muchos saben, La Tepesita, como es conocida la también cantante, no se dará por vencida, pues no se deja llevar por banderas políticas y destacó que seguirá aportando al país sin robarle a nadie.

“Yo no me doy por vencida porque, como muchos panameños, amo a mi país y quiero lo mejor para todos. Yo no me dejo llevar por una bandera política; lucho bajo la única bandera que debemos pelear todos, y es la bandera panameña. No se preocupen por mí, yo seguiré trabajando con mi conjunto, los @grandesligasdelpindin”.

Además pidió a sus seguidores que no le dieran plomo a los productores ni elenco de Hecho en Panamá, quienes la trataron muy bien y solo les toca seguir órdenes superiores.

“Por fa no la agarren en contra de @hechoenpanama porque ellos no tienen nada que ver con esta decisión y, al contrario, estoy muy agradecida con ellos porque me trataron muy bien”, puntualizó.

