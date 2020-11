A la Tepesita la quemaron, engañaron y le fueron infiel

Doralis “La Tepesita” Mela no le dio pie a los bochinches y fue soltando en redes que la quemaron, la engañaron y le fueron infiel. La presentadora reveló que descubrió que su pareja, José Alejandro Castillo, con quien tenía siete años de relación, la engañaba con una joven de nombre Erlin Jiménez, a quien contactó y le hizo saber que Castillo estaba navegando en dos aguas y prometiendo amor eterno a las dos.

“Pues sí, ME QUEMARON, ME ENGAÑARON, ME FUERON INFIEL o como se diga, y eso que @josealejandro507 quería que nos embarazáramos en diciembre... No la agarré en contra de @erlinithzel19 por el simple hecho de que somos mujeres y la respeto. Como se lo hice saber, no tengo nada en contra de ella, aquí el que tenía que darme la cara era @josealejandro507 porque fue mi pareja por más de 7 años y si él quería tener otra relación debió hablarme claro o simplemente dejarme, al contrario, decidió llevar una doble vida amorosa...”, detalló Doralis.

La presentadora aceptó, en su publicación que dejó en Instagram, que el queme que le dio su ahora expareja le dolió mucho y lloró, pero al final se dio de cuenta que se quitó un gran peso de encima.

“Comparto esto con ustedes porque mucha gente sabía de la nueva relación de José y Erlin y la única que no sabía era yo! Me enteré el pasado domingo. Soy una mujer que me gusta ir de frente y al final termino dando gracias a Dios porque tengo salud y puedo seguir trabajando. Como dice el dicho: ‘nunca digo que no puedo, simplemente me levanto, suspiro, sonrío y sigo adelante’”, concluyó La Tepesita.

La revelación de Doralis Mela no terminó con lo que ella dijo, porque las redes estaban candela y de inmediato salió a relucir un documento de constancia del Ministerio Público, de Calidonia, que detallaba que José Alejandro había manifestado que el 24 de agosto su pareja Doralis Mela lo había agredido físicamente. Según el documento, se le explicó a Castillo el delito que conlleva si se actúa contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, en modalidad de Violencia Doméstica, pero como los hechos ocurrieron en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza, le correspondía poner la querella ante la Fiscalía de San Miguelito, para un trámite con más rapidez, pero en Calidonia quedó una constancia de que él asistió buscando ayuda. Se desconoce si el chico en mención acudió a dicha entidad a poner la denuncia correspondiente.